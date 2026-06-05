Kaşları küsenler dikkat: Gür ve dolgun görünüm için 4 doğal yöntem

NASIL KULLANILIR?

Birkaç damla Hint yağını parmak uçlarınıza alın ve kaşlarınıza hafif masaj yaparak uygulayın. Kirpikler için temiz bir maskara fırçası veya pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra durulayabilir ya da gece boyunca bekleterek daha yoğun bir bakım sağlayabilirsiniz. Haftada 4-5 kez uygulanması önerilir.