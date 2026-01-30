Ekonomik kriz, maaş azlığı isyan ettirmeye devam ederken, 30.143 TL olan açlık sınırının bile altında kalan 20 bin TL emekli maaşına da tepki yağmaya devam ediyor. Geçinemeyen vatandaşların iktidara seslenerek 'çözüm odaklı' ekonomik politika çağrıları yanıtsız kalırken, AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın açıklaması tepki çekmişti.

Özcan, milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamının yaklaşık 500 bin TL olmasına rağmen bu gelirin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, gelir ve gider kalemlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan, konuşmanın “dost meclisi”nde yapıldığını ve bağlamından koparıldığını söylerek kendini savunmaya çalışmış, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yinelemişti.

Özcan’ın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi oldu.

'MİLLET GEÇİM SIKINTISINDAN DOLAYI BURNUNDAN SOLUYOR'

Abdulkadir Selvi, AKP'li Özcan'ı hedef alarak milyonların geçim sıkıntısından dolayı burnundan soluduğunu hatırlattı ve "Açıklaması tam bir talihsizlik" değerlendirmesi yaptı.

Selvi'nin açıklaması şöyle:

"AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, seçim bölgesinde bir basın toplantısı düzenlemiş. Orada gazetecilerin milletvekili maaşlarıyla ilgili sorusunu yanıtlamış. Mestan Özcan’ın konuşmasını yazılı olarak okudum, sesinden dinledim. Açıklaması tam bir talihsizlik.

Bu memlekette milyonlarca asgari ücretli 28 bin lira ile geçirmeye çalışırken, emekliler geçim sıkıntısı çekerken, milyonlarca gencimiz iş bulmak için çırpınırken AK Parti milletvekilinin maaşıyla geçinemediğini söylemesi doğru değil. Millet geçim sıkıntısından dolayı burnundan soluyor. Yapılan anketlerde ekonomi ve geçim sıkıntısı halkın en önemli sorunu olarak ortaya çıkıyor. Biraz kendinizi geçim sıkıntısı çeken o insanların yerini koyun. Biraz mütevazı olun. Siz, Akif’ten ilham alarak, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekilisiniz."