Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer isimli medya kuruluşunda yayınlanan 'Zû Şan! (Önemli Kişiler) isimli programına konuk oldu.

Bilal Erdoğan'a 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Hatay'ı ziyaret eden babası Erdoğan'a korumasının verdiği 'su'yu neden içmediği soruldu.

Erdoğan babasının suyu içmeme sebebini "Bazı şeyler güvenlikle ilgili..." diyerek açıkladı.

Bilal Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii ki bir evlatla bir anne baba arasındaki ilişkinin yakın olması da beklenir. Bir güven olması da elbette beklenir. O seçim kampanyasında ben Cumhurbaşkanımızla beraber 2 ay kadar vakit geçirmiştim.

Yani o seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında olmam icap ediyordu. Ailemizin de böyle bir beklentisi vardı ve benim için de bir hem bir görevdi, hem bir tabii ki zevkti. Bir oğlun babasına karşı yanında olarak işte güveneceği birisini gözü aradığı zaman bulmasının değerli olduğunu düşünürsek o seçim kampanyasında beraberdik ve gerçekten hani dikkat ettiğimiz bazı şeyler var.

Bazı şeyler güvenlikle ilgili, bazı şeyler sağlıkla ilgili. Orada da işte bir yandan hani Cumhurbaşkanımız biraz şekerine dikkat etmesi gerekiyor. Bir yandan hani böyle hani dikkat etmesi gereken bir şeyi canı çekebiliyor ama hani başka insanlar Cumhurbaşkanımıza hayır diyemiyor.

Tatlı bir şeyi canı çektiği zaman verme konusunda da. Ama ben hani oğlu olarak bir yandan o riski göze alabiliyorum. "Şimdi bunu istemeseniz daha iyi olur. Bunun yerine bunu versek size daha uygun olur" diyebiliyorum.

Bir yandan da tabii ki Cumhurbaşkanımıza bir şey ikram edileceği zaman insanlar, kendi evlerinden bir şey gönderiyorlar ve Cumhurbaşkanımız sorgusuz sualsiz onları kabul etmek istiyor. Tadına bakmak istiyor.

Ama bu da tabii bu düzeyde bir insan için kolay kabul edilebilir bir risk de değil yani.

Her durumda dikkatli olunması gerekiyor. Orada da onların böyle hepsinin bir arada döndüğü bir an yakalandı kameraların önünde.

Ama tabii ki Cumhurbaşkanımızın hem yani daha uzun yıllar belki siyaset yapabilmesi için Türkiye'ye hizmet edebilmesi için bir yandan sağlığına, bir yandan da emniyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da biz aile olarak tabii ki çok hassas ve dikkatli davranıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs 2023 tarihinde Hatay'ı ziyaret etmiş, YRP Lideri Erbakan ile bir parkta oturduğu esnada kendisine yakın koruması tarafından su uzatılmıştı. Erdoğan yakın korumasından gelen suyu geri çevirmiş, aynı su Bilal Erdoğan tarafından uzatılınca Erdoğan suyu içmişti.