Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılım gösterdi.

ERDOĞAN, ÇERÇİOĞLU'NU ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Erdoğan açılışta gerçekleştirdiği konuşmada CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na övgüler yağdırdı. Erdoğan, "Aydınlı kardeşlerimizin Topuklu Efe'si, sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor" sözlerini sarf etti.

ÇERÇİOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Özlem Çerçioğlu ise tören öncesi yaptığı konuşmada Erdoğan'a teşekkür etti.

Çerçioğlu, "Hoş geldiniz. Bu ne güzel Aydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu zamana kadar çok hizmet yaptık, çok hizmet ürettik. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Aydın’ımıza verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Efeler diyarı Aydın’ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aydın için birlik, hizmet için güç, Türkiye için tek yürek, durmak yok, hizmete devam. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR TEHDİDİ TAMAMEN ORTADAN KALKINCA TÜM BÖLGEMİZ RAHATLAYACAK"

Suriye'deki terör olayları ile ilgili de konuşan Erdoğan,

"DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yani yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep’te, Hama’da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma ve kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez. Mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, sadece gözyaşı getirir" ifadelerini kullandı.