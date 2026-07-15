FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, karanlıkta kalan noktalar ve adalet arayışı siyasetin de yargının da gündemi olmaya devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan da bu noktadan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki aktörlere karşı net bir duruş sergileyemediğini belirterek çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Arıkan, "Meclis çatısı bombalandı. Çok ağır, kabul edilmesi mümkün olmayan hadiseler yaşandı. Ama bu Meclisi bombalayan yapıların NATO Zirvesi'ne misafir edildiğini gördük. En yüksek perdeden birçok NATO üyesi ülkenin bu kalkışmayı, bu darbe girişimini desteklediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta da Türkiye'deki bir zirvede en güzel şekilde misafir edildiler. İktidar yetkililerine sesleniyorum; sakın böyle bir şeye girmeyin. NATO ile beraber, Amerikan şemsiyesi altında İran'la bir savaşa girmeyin." şeklinde konuştu.

Arıkan bu çarpıcı çıkışı yaparken, AK Parti'nin bir dönem önde gelen isimlerinden olan Mahir Ünal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünal, 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şüpheli bir şekilde öldürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Erol Olçok’un mezarı başındaki anma programından fotoğraflar paylaştı.

Ünal paylaşımında;

"Erol Olçok, bizimle birlikte düşünen, bizimle birlikte yürüyen, bizimle birlikte inanan bir yol arkadaşımızdı. Kaderin en sessiz, en hüzünlü yerinde, 15 Temmuz gecesi, oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehadete yürüdü. Hem oğlunu, hem kendini bu vatanın istiklâline adadı. Ben o gece sadece bir dostu değil, bir sesi, bir bakışı, bir nefesi kaybettim. “Yokluğu alışılır bir şey değil” derler ya, tam öyle bir şey işte. Bu topraklarda hürriyetin bedeline kendi soyadını yazdı. Şimdi biz buradayız. Eksiğiz ama sözümüzün arkasındayız. Onun o büyük hayalini; adanmış, inanan, vakur bir Türkiye hayalini unutmadan yürümeye devam ediyoruz. Ruhun şâd olsun canım abim. Oğlunla beraber cennette en güzel makamlarda ol inşallah." ifadelerini kullandı.

Ancak bu vefa mesajı, perde arkasındaki gerçeği değiştirmiyor. Erol Olçok ve oğlunun katledilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen gerçek failler hâlâ ortaya çıkarılmadı. Tetikçilerin arkasındaki asıl planlayıcılara ulaşılamamış olması, adalet arayışındaki bir kara delik olarak duruyor.

ERDOĞAN'IN AKLI DENİLEN EROL OLÇOK'UN ÖLÜMÜNDE UNUTULAN ABD DETAYI

Erol Olçok, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren tüm kurumsal kimliğini, kampanyalarını ve dilini inşa eden, siyaset kulislerinde "Erdoğan'ın aklı" olarak nitelendirilen çok kritik bir figürdü.

Arıkan'ın çıkışı ve Ünal'ın paylaşımı, 2025 yılında gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığı duruşma detaylarına göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Genelkurmay Çatı Davası'ndaki sarsıcı bir çıkışı yeniden akıllara getirdi. Duruşmayı izleyen Nihal Olçok’un, salonda feryat ederek "Abdullah Tayyip Olçok'un, Erol Olçok'un suçu neydi?" diye haykırması üzerine, dönemin Cumhurbaşkanlığı Başyaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı, Erol Olçok cinayetinin arkasındaki plana dair bir iddiada bulundu.

Yazıcı "Erol abinin öldürülmesi Washington'da planlandı, Medine'de onaylandı. 15 Temmuz'da da icra edildi. Rahmetlinin katilleri burada değil, dışarıda. Detay isteyeni koğuşuma bekliyorum." demişti.

Eşini ve oğlunu 15 Temmuz'da kaybeden Nihal Olçok ise, "9 FETÖ'cünün ismini verdim biri İbrahim Şahin diğeri Nureddin Nebati. Ondan sonra çıktılar 15 Temmuz Vakfı Başkanı yaptılar Nureddin Nebati'yi." demişti. Olçok'un bu sözleri de hafızalardaki yerini koruyor.

Erol Olçok ve oğlu için düzenlenen cenaze töreni Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostu Erol Olçok ile oğlu Abdullah'a veda ederken duygularına hakim olamamış ve "Erol benim yol arkadaşımdı, Abdullah ise evladımızdı" sözleriyle gözyaşlarını tutamamıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen Olçok'un faillerinin ortaya çıkarılmaması siyasette dostlukların sözde bakiliğini de gözler önüne seriyor.