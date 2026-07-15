Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen "15 Temmuz Anma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz gecesi halkın iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde darbeye cesaretle direndiğini söyleyen Erdoğan, "Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmanın tamamında şunları söyledi,

"Sayın TBMM Başkanı, siyasi partilerimizin genel başkanları, vekiller, muhterem misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Hain darbe teşebbüsünün 10. yılında milli iradeyi müdafa ederken şehit olan 253 kahramanımızı rahmetle yad ediyorum.

Darbecilerin kurşunlarına göğüslerini siper eden gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. O gece istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, şanlı direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz, bekamız, geleceğimiz uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri şükranla anacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri olarak milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi tebrik ediyor ve minnettarlığımı ifade ediyorum. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda sokaklarda köprülerde nasıl mücadele verdi ise milletin temsilcileri de burada tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaret ile direndi. Meclis'imiz demokrasi ve millet iradesine karşı dik durdu. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen gazi meclis 15 Temmuz'da da emparyalizmin maşalarına geçit vermedi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkan milli irade düşmanlarını püskürten üyeleri ile iftihar ediyoruz.

'TÜRKİYE'Yİ KARALAYIP LOBİ YÜRÜTÜYORLAR'

Meclis'imizin necip mensuplarının aynı kararlılık ile milli iradeye karşı tehditlere karşı tam dayanışma ile hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Üzerinden 10 sene de geçse o gece heveslerin kursaklarında kalanlar sinsi planları için fırsat kolluyor. ellerine geçen her fırsatı mu millete düşmanlık için kullanıyor. Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapılarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.

'YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLIKLARINI SÜRDÜRÜYORLAR'

Algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhları ile şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Elebaşının 10 bin km ötede ölü gizli çukura gömülmesi elbette motivasyonunu kırmıştır. Ama tehlike hala devam etmektedir. Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan yapı ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir.

'HALA FIRSAT KOLLUYORLAR'

Bundan bir asır önce işgalcilere direnen gazi meclis 15 Temmuz'da da emperyalizmin maşalarına geçit vermedi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkan milli irade düşmanlarını püskürten üyeleri ile iftihar ediyoruz. Meclis'imizin necip mensuplarının aynı kararlılık ile milli iradeye karşı tehditlere karşı tam dayanışma ile hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Üzerinden 10 sene de geçse o gece heveslerin kursaklarında kalanlar sinsi planları için fırsat kolluyor, ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyor.

'RUHLARI İLE ŞAHSİYETLERİNİ 1 DOLARA SATANLAR...'

Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapılarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar, algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhları ile şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Elebaşının 10 bin km ötede ölü gizli çukura gömülmesi elbette motivasyonunu kırmıştır. Ama tehlike hala devam etmektedir. Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan yapı ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir."