Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, "AK Parti bugün Türkiye'nin en kurumsal, en büyük siyaseti hareketidir, Cumhur İttifakı ise milletimizin dirlik ve birliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır" dedi.

YEMİN KRİZİNE İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na atılan yeni bakanların yemin törenleri esnasında TBMM'de arbede yaşandı. CHP'li vekiller atama kararlarını protesto etmek için kürsüyü işgal etti.

Öte yandan AKP'li vekillerin muhalif vekillerin üzerine yürümesi ile arbede ve yumruklu kavga meydana geldi. Yeni bakanlar bu gergin ortamda yeminlerini etti.

Erdoğan, yemin töreni krize ilişkin açıklama yaparak "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha şahit olduk. Yeni Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür" dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Yeminler bitti mi, bitti. Ne oldu, rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı, olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler, iliklerine kadar işlemiş. Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul salonuna taşıyarak nasıl bir siyaset sergilediklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.