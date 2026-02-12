“Süperstar” unvanını sonuna kadar hak eden Pekkan, yarım asrı aşan kariyeri boyunca Türk pop müziğinin gelişiminde öncü bir rol üstlendi.
80 yıllık Diva... Kim der 80 yaşında...Ajda Pekkan 80 yaşına girdi
Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan 80 yaşına girdi. Bitmek bilmeyen enerjisi, sahne disiplini ve bitmeyen üretme tutkusu sayesinde Pekkan sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir ikon.Derleyen: Hande Karacan
1960’lı yıllarda başladığı müzik yolculuğunda sayısız hit şarkıya imza atan Ajda Pekkan, güçlü yorumu ve modern sahne anlayışıyla döneminin çok ötesinde bir profil çizdi.
“Kimler Geldi Kimler Geçti”, “Pet’r Oil”, “Yakar Geçerim” ve “Arada Sırada” gibi unutulmaz eserleri, kuşaklar boyunca dinlenmeye devam ediyor.
Pekkan sadece sesiyle değil, zarafeti ve stil sahibi duruşuyla da her zaman örnek alınan bir sanatçı oldu.
Ajda Pekkan’ın 80 yaşına girmesi, aslında bir yaş kutlamasından çok, başarılarla dolu bir sanat yaşamının kutlanması anlamına da geliyor.
Yıllar geçse de sahnedeki ışıltısından ve profesyonelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Pekkan, genç sanatçılara ilham vermeye devam ediyor.
Disiplini, çalışkanlığı ve yeniliklere açık tavrıyla Türk pop müziğinin kilometre taşlarından biri olarak anılmayı sürdürüyor.
Sekseninci yaşında bile üretmeye ve sahnede olmaya devam eden Ajda Pekkan, sanatın yaşla sınırlı olmadığını kanıtlayan en güçlü isimlerden biri.
Onun hikâyesi, azmin, tutkunun ve sanata adanmış bir ömrün hikâyesi.
Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul’da doğdu. Boşnak kökenli bir aileden gelen sanatçının babası deniz binbaşısı Rıdvan Pekkan, annesi ise ev hanımı Nevin Dobruca.
Babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarını Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde geçirdi.
Hayatındaki en büyük hayalinin bir çocuk sahibi olmak olduğunu dile getiren Pekkan, iki evlilik yapmış; eşlerinin sanat yaşamını bırakmasını istemesi üzerine en büyük fedakârlığının anne olmamak olduğunu ifade etmiş.
Sanat dünyasındaki etkisi hakkında Sezen Aksu, “Bu yolu bize o açtı, ben de onun sayesinde bugün buradayım.” sözleriyle Pekkan’ın önemini vurguladı. “Angela” lakabıyla da anılan Pekkan ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Aksu, aralarındaki dostluğun samimi ve açık olduğunu söyledi.
1963–1976: KARİYERİN BAŞLANGICI, SİNEMA VE İLK PLAKLAR
Pekkan, müzik yolculuğuna, kardeşi Semiramis Pekkan’ın desteğiyle 1961’de gece kulübü sahibi İlham Gencer ile tanışarak başladı. Mina’nın “Il Cielo In Una Stanza” adlı şarkısını seslendirmesiyle dikkat çekti ve Los Çatikos orkestrası eşliğinde sahne aldı.
1963’te Ses dergisinin düzenlediği “Ses Sinema Artisti Yarışması”nda kadınlar kategorisinde birinci oldu. Aynı yarışmada erkeklerde Ediz Hun birinci, Hülya Koçyiğit ikinci olmuştu. Bu başarı, onun hem fiziksel görünümü hem de sahne enerjisiyle dikkat çekmesini sağladı. Aynı yıl Öztürk Serengil ile başrolü paylaştığı Adanalı Tayfur filmiyle sinemaya adım attı. Filmde seslendirdiği “Göz Göz Değdi Bana” şarkısı 45’lik plak olarak yayımlandı.
1977–1988: “SÜPERSTAR” DÖNEMİ VE EUROVİSİON
1976’da Paris Olympia’da Enrico Macias ile konserler verdi. 1977’de yayımlanan “Viens Dans Ma Vie” Türkiye’de büyük başarı kazandı ve yabancı dilde en çok satan plaklardan biri oldu. Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi’nin “Ona star demek yetmez, süperstar demeliyiz.” sözleriyle Pekkan’ın adı “Süperstar” olarak anılmaya başladı.
Aynı yıl çıkan Süperstar albümü büyük yankı uyandırdı. Tokyo’daki Yamaha Müzik Festivali’ne katıldı; Almanca, Fransızca, Japonca ve Yunanca kayıtlar yaptı. Fransa’da yayımlanan Pour Lui albümü uluslararası kariyerinin önemli adımlarından biri oldu. 1979’da Süperstar 2 albümünü çıkardı ve birçok kez “Yılın Sanatçısı” seçildi.
Artan popülaritesi sonucunda 1980 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi “Pet’r Oil” adlı şarkıyla temsil etti ve yarışmayı 15. sırada tamamladı. Beklentilerin altında kalan bu sonuç hem sanatçı hem de kamuoyu için hayal kırıklığı yarattı. Bir süre Londra ve Los Angeles’ta yaşayan Pekkan, sağlık sorunları da yaşadıktan sonra 1982’de Türkiye’ye döndü.
1989–2002: YENİ DÖNEM VE DEVLET SANATÇILIĞI
1989 sonunda tanıtımı yapılan Ajda 90, 1990’da yayımlandı. Ardından Seni Seçtim ve 1993 tarihli Ajda 93 albümleri geldi. “Sarıl Bana”, “Oyalama Beni”, “Yok”, “Ağlama Anne” ve “Eyvah” dönemin hitleri arasında yer aldı. Görselliğe verdiği önemle çektiği klipler de dikkat çekti.
1998’de yayımlanan The Best of Ajda, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini içeriyor ve genç kuşaklara ulaşıyordu. Aynı yıl, sanat yaşamındaki 35. yılı dolayısıyla Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.