Türkiye, 11 Şubat sabahını iki kritik atama kararıyla karşıladı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, görevden affını talep ederek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Akın Gürlek getirildi. Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığı’na ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Akın Gürlek, TBMM'ye yemin etmek için geldi. TBMM'de kürsü işgali başladı. CHP, Gürlek'i protesto ediyor.

Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek’in göreve başlamasıyla birlikte İstanbul’da çok sayıda CHP’li belediyeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti. Gürlek’in ilk aylarında Esenyurt Belediyesi’ne yapılan operasyon dikkat çekerken, en çok tartışılan süreç ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalar olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin sert biçimde eleştirdiği Gürlek, Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanı olarak atandı.

