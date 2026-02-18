Orhan Veli Kanık'ın Beykoz’da doğduğu ahşap köşk satışa çıktı: Fiyatı 80 milyon TL

Binanın kapısına “Satılık” tabelası asıldığını vurgulayan Bali şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz’da, 13 Nisan 1914 sabahına tanıklık eden o ahşap köşkün kapısında bugün mahcup bir tabela var: Satılık. Satılan bir ev mi, yoksa İstanbul’un hafızası mı? Bu yapı yalnızca bir mülk değil; şiirin, çocukluğun ve bir şehrin hatırasıdır. Orhan Veli’nin doğduğu ev satılıyor. Gözlerimiz kapalı mı?"