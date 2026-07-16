Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ'ın ulaştığı bilgilere göre Erdoğan, hem parti içi iletişim kanallarını yeniden düzenlemek hem de teşkilattaki tansiyonu düşürmek amacıyla kurmaylarına çok net ve bağlayıcı talimatlar verdi.

'Size ulaşılamıyor' krizine 'öncelikli bilgi notu' formülü

Sapanca kampına damga vuran en büyük şikayet konusu olan iletişim kopukluğu için ilk somut adım atıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, bakanlar ve bürokrasi cephesinde yaşanan erişim krizini çözmek adına partisine yeni talimatlar verdiği öğrenildi.

Erdoğan, milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinden gelen talep ile sorunların aksamadan kendisine ulaştırılması için "öncelik ve önem sırasına göre hazırlanmış bilgi notları" ile iletilmesini istedi.

Bu yeni formülle birlikte aciliyet taşıyan konuların doğrudan ve 'filtreye takılmadan' Erdoğan ve karar vericilerin önüne gelmesi, bürokratik yavaşlama ve şikayetlerin aşılması hedefleniyor.

Eski arkadaşlarla sosyal medya atışmaları bitiyor

Erdoğan'ın parti kurmaylarına ve teşkilata yönelik bir diğer önemli uyarısı ise parti içi çekişmeler ve eski AK Partililerle yaşanan polemikler üzerine oldu. Parti kaynaklarının aktardığına göre Sapanca kampında baş başa görüşme yaptığı Bülent Arınç’ın bu şikayeti dile getirmiş olabileceği yönünde bir kanı hakim.



AK Parti'den ayrılan veya 'muhalif çizgiye kayan eski isimlerle girilen sert tartışmaların partinin imajına zarar verdiğini' belirten Erdoğan, sosyal medya üzerinden yürütülen atışmaların ve gerilimlerin derhal sonlandırılmasını talep etti.

Erdoğan'ın, bu tür polemiklerin asıl gündemi gölgelediğini ve siyasi dili zayıflattığını vurgulayarak "sürtüşmeleri bitirin" talimatı verdiği belirtiliyor.

'Milli Görüş' cephesindeki yakınlaşma yakından izleniyor

Öte yandan Milli Görüş Cephesindeki birleşme sinyalleri de Erdoğan’ın radarına takılan konular arasında…



Özellikle partiden kopan eski isimlerin başta Deva-Saadet ve Yeniden Refah yakınlaşması ve olası ittifak modeli de yakından izleniyor…



Yeniçağ’a konuşan AK Partili isimler ‘bu sürtüşmeler AK Parti’den kopan isimleri birbirine yakınlaştırıyor, bu yüzden önüne geçmekte fayda var’ ifadesine yer verdi.

Erken seçim tartışmalarına son nokta: Yarın seçim varmış gibi…

Kamuoyu ve kulislerde sıkça tartışılan erken seçim ve seçim tarihi tartışmalarına ilişkin de Erdoğan son noktayı koydu. Seçim tarihi açıklamalarının veya erken seçim senaryolarının konuşulması için henüz çok erken olduğunu net bir dille ifade eden Erdoğan, suni gündemlerle vakit kaybedilmemesini istedi.

Ancak takvim ne olursa olsun teşkilatların rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kademelerin yarın seçim varmışçasına sahadaki örgütlenme ve çalışma süreçlerini aralıksız sürdürmesini talep etti. Erdoğan tarafından Ömer Çelik ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a bizzat verilen bu talimatların ilerleyen günlerde parti genel merkezine ve sahadaki çalışmalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor…



