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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının Sapanca kampında dile getirdiği "Size ve kabineye ulaşılamıyor" sitemi ile bürokrasiye yönelik eleştirilerin Recep Tayyip Erdoğan hem parti içi iletişim kanallarını yeniden düzenlemek hem de teşkilattaki tansiyonu düşürmek amacıyla harekete geçti.

Erdoğan, bu doğrultuda İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Erdoğan'ın yaptığı bu ziyaret, akıllara Yeniçağ'ın edindiği kulis bilgisini getirdi. Erdoğan, hem parti içi iletişim kanallarını yeniden düzenlemek hem de teşkilattaki tansiyonu düşürmek amacıyla kurmaylarına çok net ve bağlayıcı talimatlar verdi.

'SİZE ULAŞILAMIYOR' KRİZİNE 'ÖNCELİKLİ BİLGİ NOTU' FORMÜLÜ

Yeniçağ'ın edindiği kulis bilgisine göre Erdoğan, milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinden gelen talep ile sorunların aksamadan kendisine ulaştırılması için "öncelik ve önem sırasına göre hazırlanmış bilgi notları" ile iletilmesini istedi.

Bu yeni formülle birlikte aciliyet taşıyan konuların doğrudan ve 'filtreye takılmadan' Erdoğan ve karar vericilerin önüne gelmesi, bürokratik yavaşlama ve şikayetlerin aşılması hedefleniyor.

Erdoğan; eski AK Partililerle sosyal medyadaki tartışmaların bitirilmesini, Milli Görüş çerçevesinde partisinden kopan isimlerin kendilerine muhalif olarak yakınlaşmalarının takibe alınmasını ve erken seçim tartışmalarını bir kenara bırakarak yarın seçim varmış gibi sahada çalışılmasını talimatlandırdı.