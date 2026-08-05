PKK'lılara siyaset yolunu açan çerçeve yasa, bugün Meclis'e geldi. birçok siyasi parti teklifin usul ve esas bakımından sorunlu olduğunu ifade etti. İYİ Parti teklifin iadesini isterken, YENİ Parti henüz kararını vermedi. Özgür Özel, "Tutumumuz aynı ancak bu usulle olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çerçeve yasa hakkında ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan şunları söyledi: