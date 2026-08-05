Yeniçağ Gazetesi
05 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Sabah saat 08.30 itibariyle 6 bin 333 liradan işlem gören gram altın, gün boyu inişli çıkışlı grafik sergiledi. Gün içerisnde 6 bin 523 liraya kadar yükselen gram, şuanda 6 bin 502 liradan işlem görüyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Jeopolitik gelişmeler sonrası satış baskısının azalması, altında sıçramaya sebep oldu. Güne 6 bin 333 liradan başlayan gram altın 6 bin 500 lirayı aştı.

1 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 2

Saat 18.00 itibariyle sert yükseleşe geçen altında gram, çeyrek, yarım ve tam fiyatları yatırımcıların iştahını kabarttı.

2 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 21.00 itibarıyla güncel altın fiyatları:

3 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın:
Alış: 6 bin 498 lira
Satış: 6 bin 502 lira

4 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 392 lira
Satış:10 bin 572 lira

5 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın:
Alış: 20 bin 785 lira
Satış: 21 bin 120 lira

6 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın:
Alış: 40 bin 880 lira
Satış: 41 bin 686 lira

7 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Reşat altın:
Alış: 41 bin 405 lira
Satış: 42 bin 126 lira

8 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 9

22 ayar bilezik gram altın:
Alış: 5 bin 810 lira
Satış: 5 bin 890 lira

9 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 10

14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 501 lira
Satış: 4 bin 701 lira

10 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 11

18 ayar gram altın:
Alış: 4 bin 741 lira
Satış: 4 bin 742 lira

11 12
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 12

Ata altın:
Alış: 42 bin 154 lira
Satış:43 bin 218 lira

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro