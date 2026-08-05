Jeopolitik gelişmeler sonrası satış baskısının azalması, altında sıçramaya sebep oldu. Güne 6 bin 333 liradan başlayan gram altın 6 bin 500 lirayı aştı.
Altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Sabah saat 08.30 itibariyle 6 bin 333 liradan işlem gören gram altın, gün boyu inişli çıkışlı grafik sergiledi. Gün içerisnde 6 bin 523 liraya kadar yükselen gram, şuanda 6 bin 502 liradan işlem görüyor.Aykut Metehan
Saat 18.00 itibariyle sert yükseleşe geçen altında gram, çeyrek, yarım ve tam fiyatları yatırımcıların iştahını kabarttı.
İşte 21.00 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram altın:
Alış: 6 bin 498 lira
Satış: 6 bin 502 lira
Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 392 lira
Satış:10 bin 572 lira
Yarım altın:
Alış: 20 bin 785 lira
Satış: 21 bin 120 lira
Tam altın:
Alış: 40 bin 880 lira
Satış: 41 bin 686 lira
Reşat altın:
Alış: 41 bin 405 lira
Satış: 42 bin 126 lira
22 ayar bilezik gram altın:
Alış: 5 bin 810 lira
Satış: 5 bin 890 lira
14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 501 lira
Satış: 4 bin 701 lira
18 ayar gram altın:
Alış: 4 bin 741 lira
Satış: 4 bin 742 lira
Ata altın:
Alış: 42 bin 154 lira
Satış:43 bin 218 lira