Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katılım gösterdi.

"Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm" diyen Erdoğan, "Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya büyük önem verdim. Buna değer verdim. Açıkçası bir siyasetçi olarak bundan her zaman onur duydum" dedi.

'CEZAEVİNE GİRERKEN BİZİ YOLCU EDEN İNSAN SELİNİN İÇİNDE YİNE GENÇLER VARDI'

Okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Okuduğumuz bir şiir sebebiyle Pınarhisar Cezaevi’ne girerken bizi yolcu eden insan selinin içinde yine en çok gençler vardı.

14 Ağustos 2001’de milletin umudu olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı. 3 Kasım 2002’den itibaren sadece seçimlerde değil, girdiğimiz her zorlu mücadelede de hep gençler yanımızdaydı. Sizlerle birlikte nice engelleri aştık" sözlerini sarf etti.

‘TÜRKİYE'NİN KALKINMASINDA SİZ GENÇLERİN ÇOK ÖNEMLİ PAYI VAR’

Gençlerden övgü dolu sözlerle bahseden Erdoğan, "Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye’nin kalkınmasında, ekonomik olarak ilerlemesinde, daha müreffeh ve daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençlerimizin çok önemli bir payı var.

İHA ve SİHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekâdan büyük teknoloji girişimlerine kadar ülkemizin elde ettiği her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, genç araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var.

Savunma sanayimizde 3.500’ü aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken gençlerimizi gördükçe inanın göğsüm kabarıyor.

Aynı şekilde sporun farklı dallarında bayrağımızı gururla göndere çektiren, İstiklâl Marşı’mızı tüm dünyaya gururla dinleten bu ülkenin gençleri… TEKNOFEST gençliği, azmini, inancını ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında akmaya devam ediyor" dedi.

‘KİMSE BU ÜLKENİN 86 MİLYONUNA PARYA MUAMELESİ YAPAMAZ’

"Türkiye’nin gençleri olarak birlik içinde; sevgiyle, kardeşlikle, muhabbetle ve dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler inşa edeceksiniz" diyen Erdoğan, "Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler: Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar sizin öz vatanınızdır. Sizlerin her biri bu milletin öz ve öz evladıdır.

Hiç kimse size kılık kıyafetinizden, siyasi görüşünüzden ötürü parmak sallayamaz. Çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Siyasette tek sermayesi felaket tellallığı olan kifayetsizlerin lütfen aranıza girmesine müsaade etmeyin.

Artık hiç kimse, kendini milletten üstün gören hiçbir anlayış, ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına üvey evlat muamelesi yapamaz, parya muamelesi yapamaz.

Aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı özellikle istiyorum. Çok çetin mücadeleler neticesinde elde ettiğimiz, ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı sizlerden rica ediyorum. Sizlere emanet edilen Türkiye’yi daha da yüksek seviyelere taşımanızı özellikle istirham ediyorum" dedi.