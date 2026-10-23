Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Konferansa katılan bakanları, genel sekreterleri ve katılımcıları selamlayan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığını konferansın düzenlenmesindeki emekleri dolayısıyla tebrik etti, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.

"BARIŞA GİDEN YOLU AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri hâline gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

BM'YE SERT ELEŞTİRİ: KABUL ETMİYORUZ

Erdoğan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Güveni Yeniden Tesis Etmek" temasıyla düzenlendiğini hatırlattı. Genel Kurul'da uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: