Kaynak: ANKA

İstanbul merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri belirlenen firmalara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şirketlere ise kayyum kararı kaldırılmıştı.

Tavuk şirketleri yöneticilerinin tepkiler üzerine hemen tahliye edilip, birkaç gün içinde denetçi kayyumların geri çekilmesine dair ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, kulis bilgisi paylaştı.

Sağlam, kulislerde Adalet Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığının konuşulduğunu iddia etti. Sağlam şu ifadeleri kullandı:

“İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın sert açıklamaları oldu, kamuoyu önünde tepki göstermeyen TOBB yönetiminin ise yaratılan sıkıntıyı Cumhurbaşkanı’na ilettiği öğrenildi. Bunun yanında üreticilerden birinin ortağı olan AKP milletvekilinin kardeşinin de gözaltına alınmasıyla işlerin büyüdüğü gözlendi. Kulislerde, tavuk şirketleri yöneticilerinin tepkiler üzerine hemen tahliye edilip, birkaç gün içinde denetçi kayyımların geri çekildiği, Adalet Bakanlığı’nın ise Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığı konuşuluyor. Büyük tavuk üreticilerinin Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, binlerce kümesçi ailelerle çalıştıkları, onlara sözleşmeli üretim yaptırdıkları, dolayısıyla bu operasyonun sanılandan çok daha geniş kesimleri mağdur ettiği söyleniyor. AKP yöneticilerinin, özellikle bu konunun üzerinde durup, sonradan öğrendikleri operasyona karşı çıktıkları belirtiliyor."

"ÜRETİM VE SANAYİ CEZALANDIRILIYOR"

Özel sektörün tümünün, şirketlerin hepsine birden yapılan bu operasyona karşı "üretimin ve sanayinin cezalandırıldığını" söylemeye başladığını belirten Sağlam, "Ancak bu operasyonun, özel sektör şirketlerinin bir süredir yaşadığı büyük ekonomik sıkıntıların üzerine gelmesinin tepkiyi büyüttüğünü de söylemek gerekiyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, geçen yıl yapılan yargı operasyonunun etkisiyle, genel küresel ekonomi üzerinde durularak, ekonomik sıkıntılara fazla değinilmedi, son operasyondan hiç söz edilmedi. Ancak özellikle Anadolu’dan gelen ekonomik şikayetlerin giderek arttığı bir gerçek. Oda başkanlarıyla konuştuğumuzda, özellikle finansman sıkıntılarının çok büyüyüp şirketlerin kapanmalarına neden olduğu, 3 yıldır uygulanan ekonomik programın başarısız olduğu ve biran önce üretimin canlandırılması için somut önlemler alınmasını istediklerine şahit olduk" ifadelerini kullandı.