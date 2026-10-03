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Kaynak: ANKA

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun açılışında dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a "Türkü yok mu?" diye seslendi.

Erdoğan'ın isteğinin ardından Şanlıurfa'nın sevilen türkülerinden "Urfalıyam Ezelden"in TEKNOFEST için uyarlanan versiyonu çalındı.

"GÖNLÜM GEÇMEZ ROKETTEN"

Festival için değiştirilen türküde "Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez roketten" sözleri yer alırken, devamında TEKNOFEST'e gönderme yapıldı. Uyarlanan türkü festival alanında ilgi gördü.

SAVUNMA SANAYİ TEMSİLCİLERİ DE FESTİVALDE

TEKNOFEST Güneydoğu'da TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve STM gibi kurum ve şirketler de yer aldı.