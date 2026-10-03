Yeniçağ Gazetesi
03 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeyi sürdürürken, 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

1 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

SICAKLIK, YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK

Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde sürdüreceği batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

2 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

3 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

İşte gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller:

Muğla

Denizli

Burdur

Antalya

4 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

Isparta

Konya

Karaman

Adana

5 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

Niğde

Aksaray

Kayseri

Sivas

6 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

Kilis

Hatay

Osmaniye

Kahramanmaraş

7 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

Adıyaman

Malatya

Gaziantep

8 9
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 9

Uzmanlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro