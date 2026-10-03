Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

SICAKLIK, YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK

Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde sürdüreceği batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.