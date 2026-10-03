Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeyi sürdürürken, 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji’den 20 ile uyarı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde termometreler mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam ederken 4 Ekim 2026 Pazar günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Kaynak: Haber Merkezi
SICAKLIK, YURT GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK
Salı ve çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde sürdüreceği batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
İşte gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller:
Muğla
Denizli
Burdur
Antalya
Isparta
Konya
Karaman
Adana
Niğde
Aksaray
Kayseri
Sivas
Kilis
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Adıyaman
Malatya
Gaziantep
Uzmanlar; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen ani sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.