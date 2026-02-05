YENİÇAĞ /Mercek - Fatih ERBOZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere, 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı çözüm sürecine ilişkin olarak hazırlanan rapora işaret etti ve "Meclis'teki komisyon, ortak raporunu tekemmül ettirmek üzere. Temennimiz rapora, uzlaşının ve sürece dinamizm kazandıracak bir bakış açısının damga vurması. Terörsüz Türkiye hedefimiz, attığımız adımlarla terörsüz bölgeye doğru gidiyor ve inşallah her iki hedefe de suhuletle ulaşacağız" dedi.

Tayyip Erdoğan’ın bu değerlendirmesinin ardından gündeme, “sürece dinamizm nasıl kazandırılır”, “daha neler olabilir” soruları düştü. Kurulan komisyonun yürüttüğü sürece ilişkin getirilecek dinamizmin DEM ve ABD’nin talepleri olacağını belirten Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Dinamizmden kastedilen anayasanın 66’ıncı maddesindeki Türklük tanımının ve eğitim dilinin Türkçe dışında başka bir dille yapılmasını sağlayacak anayasa değişikliği olabilir” dedi.

TBMM’de komisyonun kurulmasından bu yana DEM Parti’nin ve ABD’nin taleplerini sürekli kamuoyuna aktardığını anlatan Halaçoğlu, “Burada dinamizmden kastadilen anayasanın 66’ncı maddesindeki Türklük tanımını değiştirip Türk yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazılmasıdır. Ayrıca anayasamıza göre eğitim dili Türkçedir. Burada da bir değişiklik yapılarak Türkçe dışındaki dillere de eğitim hakkı verilirse istedikleri olacaktır. Başından beri bunu istemiyorlar mı?” diye konuştu.

Terörist başı Öcalan’a ilişkin olarak bir düzenleme yapılmasının söz konusu olması durumunda bile Öcalan’ın İmralı adasından ayrılmayacağını ileri süren Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İmralı adasında serbest dolaşımın terörist başına verilebileceğini kaydetti. Halaçoğlu, umut hakkı ile ilgili yapılan açıklamalardan bu durumun anlaşıldığını dile getirdi.

AKP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin bir düzenlemeyi de anayasa değişikliği ile TBMM’ye getirmeye hazırlandığının belli olduğunun altını çizen Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu, “Bunun yanında erken seçim kararı alabilmeleri için de 360 milletvekili sayısına ihtiyaç duydukları ortada. İstedikleri anayasa değişikliği ve erken seçim kararı alabilmeleri için DEM Parti’nin oyuna ihtiyaç duyuyorlar. Verecekleri tavizleri de bu şekilde kamuoyuna sunuyorlar” diye konuştu