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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Ermeni cemaatinin gündemindeki konular ve güncel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından kabul salonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le de bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.