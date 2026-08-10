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Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında verilen mesajlara yer verdi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki köklü ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladı.

Erdoğan, Avusturya'da yaşayan 400 bini aşkın Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak değeri ve zenginliği olduğunu belirterek, Türk vatandaşlarının huzur ve refahına büyük önem verdiklerini ifade etti.

TİCARET HACMİNDE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

Yaklaşık 4 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı.

STRATEJİK ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMA MESAJI

Paylaşımda; yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Orta Koridor'u güçlendirecek stratejik nitelikte ortak projelerin hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

AB VE SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde atılacak adımların önemine de dikkat çekildi.

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının Türkiye açısından öncelikli hedef olmaya devam ettiğini belirterek, Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sunmasını önemsediklerini ifade etti.