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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Avusturya Şansölyesi Stocker'ın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların da ele alınacağı belirtildi.

GÜNDEMDE BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER VAR

Stocker'ın Ankara temaslarında yalnızca ikili ilişkiler değil, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler de gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.