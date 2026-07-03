Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Ancak çiftçi ve tarım işçilerinin yaşadığı sıkıntılar, Erdoğan'ın "Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz" sözleriyle tamamen çelişti.

Çiftçi ve tarım işçilerinin gerçek koşulları ve tarımın güncel durumu, işçilerle yapılan haber arşivlerinde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

MALATYALI ÇİFTÇİLER: SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI VERİN

Geçtiğimiz Mayıs ayında Malatya'nın Arguvan ilçesinde çiftçiler, TMO'nun 2026 yılı hububat alım fiyatlarını traktörlerle konvoy oluşturarak protesto etmişti. Sadaka değil emeklerinin karşılığını istediklerini, açıklanan fiyatlarla ayakta kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan çiftçiler, artan maliyetler ve enflasyon dikkate alınarak fiyatların yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

AFYONLU PATATES ÜRETİCİSİ: ZARAR ETTİĞİ İÇİN KÖYÜ TERKEDENLER VAR

Bu yıl mayıs ayında Afyonkarahisar'da patates üreticisi Lütfi Ardıç ise artan maliyetler nedeniyle zorluk çektiklerini ifade ederek, “Patates ektiğimiz için büyük traktörlere ihtiyacımız var. Her hanede ortalama iki traktör varken şu an hiçbirinde bir tane traktör kalmadı. Bankalar borçtan dolayı ya malzemelerimizi götürdüler ya da satmak zorunda kaldık. Boş arazimiz çok. Patatesten, arpadan, buğdaydan zarar ettikleri için köyü terk eden çok insanımız var” demişti.

TONLARCA ÜRÜN DEPOLARDA ÇÜRÜDÜ

Geçtiğimiz nisan ayında Yozgat’ta en fazla soğan, patates üretiminin yapıldığı Kümbet Ova bölgesinde kilogram maliyeti yaklaşık 7 lirayı bulunan kuru soğanlara alıcı çıkmayınca tonlarca ürün depolarda çürüdü. Çiftçi ise filizlenen ürünleri çöpe dökmek zorunda kalmıştı. Üreticiler, 7 liraya üretilen ürünlere aracıların 3 lira fiyat vermesi sonrası ürünlerini satmadıklarını, borçlarını ödemek için tarla ve traktör satmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı. Çiftçi Dursun Kılıç, "İki yıldır soğandan, patatesten tamamen kökten zarar ediyoruz. İşçi parasını dahi ödeyemiyoruz" demişti.

BORÇLANARAK TARLASINI EKTİ

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta ise 2025 yılında çiftçiler sürekli yükselen mazot, gübre ve diğer girdi maliyetleri, ödenemeyen ve faiz işleyen borçları nedeniyle zor günler geçirdi. Elindeki ekipmanları, hayvanını, tarlasını satarak borcunu ödeyip, yeniden borçlanarak tarlasını ekmeye çalıştı. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tarlasını yeni sezona hazırlamaya çalışan 75 yaşındaki Durak Altan o tarihre verdiği bir röportajda, “Arabamı sattım, traktörümü sattım borç ödedim. Çiftçi bitik, ölü yani. Üretim tamamen bitti, üretemiyoruz. Maliyetin altından kalkamıyoruz” demişti.

TRAKTÖRLE KONVOY YAPTILAR

2025 yılında CHP Menderes İlçe Başkanlığı’nın Gümüldür’de mandalina üreticilerine destek amacıyla düzenlediği buluşma öncesi çiftçiler traktörleriyle konvoy yapmıştı. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimin sürdürülemez hâle geldiğini dile getirmişti.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Nisan ayında Niğde'de çilek üreticileri ile biraraya gelmiş ve onların sorunlarını dinlemişti.

GÜRER: ÜRETİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çilek üreticileriyle bir araya geldi. Gürer, artan girdi maliyetleri, işçilik giderleri ve zirai don tehlikesi nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini belirtmişti.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Tarım , Orman Ve Köy İşleri Komisyon Üyesi İlhami Özcan Aygun geçtiğimiz şubat ayında, sosyal medyada bir paylaşım yaparak

"Çifçi yine yolda kaldı Borçlu olan çiftçinin kredisi için yüzde 25 kuralı getirildi. Borcunuz varsa krediniz kesilecek!" demişti.