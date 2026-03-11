Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-İstiklal Marşı'nda büyük davamızı anlatan mıssralar vardı. En beğendiğim yer "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal." Benim milletimden unutmamasını istediğim mısra bunlardır. Türk'ün hirriyetine dokunulamaz demektir bu. Sadece yazıldığı günler için değil, son devletimizin yapı taşıdır.

-Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmayacağız. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.

