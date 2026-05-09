Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne kaymakam Zikrullah Erdoğan atandı. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren emekli albay Orkun Özeller, Erdoğan'ın atandığı görevinde tümgeneral kadrosu olduğunu belirtti. Öte yandan Zikrullah Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Güneysu'dan hemşehrisi olduğu öğrenildi.

Bazı bakanlık ve kamu kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Emekli albay Orkun Özeller, X hesabından yaptığı paylaşımla atamaya tepki gösterdi.

Erdoğan’ın atandığı görevin tümgeneral kadrosu olduğunu hatırlatan Özeller, şu ifadeleri kullandı:

Biz 1993 yılında Harbiye’den mezun olup terörle mücadeleye başladığımız o günlerde Rize’nin Güneysu ilçesinde bir çocuk dünyaya geliyor. Adı Zikrullah Erdoğan. Zikrullah eğitim hayatına başlıyor, bizler terörle mücadeleye devam ediyoruz. Onun üniversiteden mezun olduğu sene, yani 2016 yılında bizler Hendek’lerde teröristle mücadelenin en kanlısını en ihanet dolusunu yaşıyoruz. Aradan 10 yıl geçti ve bugün Zikrullah Erdoğan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle MSB Tedarik Hizmet Müdürü olarak atandı. Yani bir TÜMGENERAL kadrosuna atanmış oldu. Birikmiş tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. İşte Türkiye Yüzyılı