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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, tatil amacıyla İstanbul'dan Ocaklar Mahallesi'ne gelen Ayşe K., denize girdikten kısa bir süre sonra suda zor anlar yaşamaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ayşe K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.