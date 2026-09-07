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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla inceleme başlattı.

Adli Tıp incelemesi sonrası Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri belirlendi.

SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporu kapsamında Özgüven'den alınan örneklerin incelendiği ifade edildi.

Sabah'ta yer alan haberdeki rapora göre Özgüven'in saç örneğinde halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri belirlendi.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre hakkındaki ihbarlar üzerine Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alınmış, yapılan incelemenin ardından uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM"

Öte yandan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasından sonra gerçekleştirdiği savunma ile ilgili, ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Beşikçioğlu'nun, "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde savunmada bulunduğu aktarılmıştı.