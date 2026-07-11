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Geçtiğimiz günlerde İBB davası sanıklarından tutuklu Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun tarafından "Senin defterin de bizim için kapandı" denilerek Beşikçioğlu parti içi kutuplaşmada bir taraf seçmediği için hedefe koyulmuştu. Beşikçioğlu'na bir tepki de CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan geldi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aynı zamanda bir sanatçı olduğunu hatırlatan Akdoğan, "Bir sanatçının böyle bir durumda taraf olması gerekiyor" dedi.

ONLAR TV'den Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayan Akdoğan'ın açıklaması şöyle:

Erdal Bey ile birbirimizi çok severiz. Yan yana gelemedik ama şunu söyleyebilirim; Çok yanlış yapıyor. Hele bir sanatçı böyle bir durumda böyle yapmamalı. Erdal Bey sanatçı, sanatçıların politik kimliği olmasına gerek yok. Böyle bir durumda tarafı olması gerekli değil, zorunludur. Ne demek 'bilmiyorum', sen çok iyi biliyorsun.

Akdoğan'ın açıklamasının ardından Beşikçioğlu'nun CHP içerisindeki kutuplaşmadan yana bir taraf olup olmayacağı tartışılmaya devam edecek gibi duruyor ancak Beşikçioğlu'nun milletvekilleri ve partililer tarafından neden hedefe koyulduğu ise bir soru işareti...

NE OLMUŞTU?

Erdal Beşikçioğlu CHP içerisindeki cepheleşmede iki tarafa da bir yakınlık/uzaklık göstermemiş, "Ben Özelci veya Kılıçdaroğlucu değilim. Ben CHP'liyim. Ben ailemi seviyorum" demişti. Bunun üzerine Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun, "Senin de defterin bizim için kapandı" diyerek Beşikçioğlu'na tepki göstermişti.