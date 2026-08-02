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Kaynak: ANKA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, belediyedeki ihale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Beşikçioğlu, aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti.

MAL VARLIĞINI TEK TEK ANLATTI

Beşikçioğlu ifadesinde sahip olduğu taşınmaz ve araçları da sıraladı. Buna göre mal varlığında;

- Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri,

- Çeşme Ardıç Mahallesi'nde müstakil ev,

- Urla'da yüzde 50 hisseli müstakil ev,

- İzmir Güzelyalı'da daire,

- İstanbul Büyükyalı'da loft daire,

- Ankara Güneş Sokak'ta daire,

- Ayvalık'ta hisseli arsa,

- İki motosiklet,

- Audi A6 marka otomobil bulunduğunu söyledi.

Bu mal varlığını yıllar içinde yaptığı birikimler ve miras yoluyla edindiğini söyledi.

"İHALELERDE GÖREV VE YETKİM YOK"

Emniyette 207 sayfalık ifade veren Beşikçioğlu'na, "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Beşikçioğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, belediyede yürütülen ihalelerin kendi görev alanında olmadığını ifade etti.

"Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım."

SAYIŞTAY RAPORLARINDAKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA YANIT VERDİ

İfadesinde Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere de değinen Beşikçioğlu, belediye yemekhanesinde ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sayesinde belirlendiğini söyledi.

Yemek ücretlerini zimmetine geçirdiği tespit edilen personelin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Beşikçioğlu, usulsüzlüklerin üzerinin örtülmediğini söyledi.

AŞEVİ VE ÇÖP İHALESİ İDDİALARINI REDDETTİ

Soruşturma dosyasında yer alan aşevi yemek ihalesi ile çöp toplama ve araç kiralama ihalesine ilişkin iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, söz konusu süreçleri yürüten birimlerin kendisine bağlı olmadığını ifade etti.

İhalelerle ilgili bilgiyi Sayıştay raporları ve soruşturma sürecinde öğrendiğini belirten Beşikçioğlu, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin iddialarını kabul etmedi.

"BEHZAT Ç. ÇEKİMLERİ İÇİN BELEDİYEYE ÖDEME YAPILDI"

İfadesinde, "Behzat Ç." dizisinin çekimlerinde belediyeye ait tesis ve imkanların kullanıldığı yönündeki iddialar da sorulan Beşikçioğlu, çekimlerin usule uygun gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bahse konu çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır. Ayrıca ilçenin tanıtımında da önemli rol olmuştur."

KAFE ORTAKLIĞI İDDİALARINI DA REDDETTİ

Beşikçioğlu, bazı işletmelerde ortak olduğu ve belediye üzerinden çıkar sağladığı yönündeki iddiaları da reddetti.

"Fado" ve "Mona Lisa" isimli işletmelerde ortaklığı bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Beşikçioğlu, söz konusu işletmelerle herhangi bir ortaklığının olmadığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişinin adli süreçleri devam ederken, dosyaya ilişkin incelemeler de sürüyor.