Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışanların ekonomik koşullar karşısında daha güçlü desteklenmesi için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade ederek, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belediye personeli için 82 bin lira promosyon anlaşması gerçekleştirildiğini açıkladı.

"2 BİN LİRA PROMOSYON ANLAŞMASINI BU ANLAYIŞLA HAYATA GEÇİRDİK"

Beşikcioğlu, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarına dikkat çekerek, şunları söyledi,

"Etimesgut Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın emeğini çok kıymetli buluyoruz. Belediyemizin gücü, sahada ve masa başında özveriyle çalışan personelimizin alın terinden geliyor. Bu nedenle çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. 82 bin lira promosyon anlaşmasını da bu anlayışla hayata geçirdik. Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."