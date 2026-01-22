Yeni Volvo EX60, Türkiye’ye 2026 yılının ikinci yarısında gelecek. EX60’ın en dikkat çeken özelliği, P12 AWD versiyonunda sunduğu 810 kilometrelik (WLTP) menzili. Bu rakam, Volvo’nun şimdiye kadarki menzil rekorunu kırmasının yanı sıra rakipleri karşısında da ciddi bir üstünlük sağlıyor.
Volvo'dan Türkiye'de büyük devrim: Ek vergisiz araç geliyor
Volvo'dan D-SUV'da oyun değiştiren hamle geldi. Volvo Cars, küresel pazarda en çok ilgi gören segmentlerden biri olan D-SUV sınıfına, teknoloji harikası EX60 ile giriş yaptı. İsveç üretimi Türkiye'ye ek vergisiz gelecek
EX60, Volvo’nun yeni SPA3 mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olma özelliğini taşıyor. Bu mimariyle birlikte gelen bazı kritik yenilikler şunlar:
Hızlı şarj performansı: Otomobil, 400 kW ultra hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikada 340 kilometre menzil kazanabiliyor. Bu hız, uzun yolculuklardaki “şarj molası” kavramını bir kahve molası süresine indiriyor.
Mega Casting: Gövde üretiminde kullanılan devasa tek parça döküm tekniği sayesinde araç hem daha hafif hem de daha dayanıklı.
Gemini entegrasyonu: Google’ın yeni nesil yapay zekası Gemini, bir otomobile bu denli derinlemesine entegre edilen ilk asistan olarak EX60’ta yer alıyor.
Türkiye takvimi ve üretim detayları
Volvo EX60’ın üretimi bu bahar aylarında markanın merkezi olan İsveç, Göteborg’daki Torslanda tesislerinde başlayacak. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu’nun açıklamasına göre, otomobilin 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarında satışa sunulması hedefleniyor.
İsveç üretimi araç, Türkiye’ye ek vergisiz gelecek. Hedef, Türkiye'de son 5 ayda en az 500 adet satış. Avrupa fiyatı, XC60 PHEV ile aynı seviyede olacak, hatta Türkiye’de daha düşük olması bekleniyor.