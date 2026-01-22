Volvo'dan Türkiye'de büyük devrim: Ek vergisiz araç geliyor

Mega Casting: Gövde üretiminde kullanılan devasa tek parça döküm tekniği sayesinde araç hem daha hafif hem de daha dayanıklı.

Gemini entegrasyonu: Google’ın yeni nesil yapay zekası Gemini, bir otomobile bu denli derinlemesine entegre edilen ilk asistan olarak EX60’ta yer alıyor.