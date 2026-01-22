SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. SGK Kanunu’nda yapılan değişiklikle kuruma borcu olanların artık maaşından kesinti yapılacak. 2025’in sonuna doğru Meclis’ten geçen yasa 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

SGK'ye borcu olan ve emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarından yüzde 25'e kadar otomatik kesinti yapma uygulaması bu ay başladı. Sözcü'nün haberine göre, yüzde 25'lik kesintiyle en düşük yetim maaşı 3 bin 750 liraya, en düşük emekli maaşı da 15 bin TL’ye düşecek.

BU ÖDEMELERDEN KİMLER FAYDALANIYOR

Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına belirli oranlarda ödeniyor. Aylığı çocuklarıyla paylaşan eşler yüzde 50, çocuklarla paylaşmayan eşler yüzde 75 oranında ödeme alıyor. Kadın ve erkek çocuklar için hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre değişiyor. Bazı durumlarda ölenin anne ve babası da bu aylıklardan yararlanabiliyor. Sigorta primlerinin eksik ya da düşük yatırıldığı hallerde aylık tutarlar da düşük seviyelerde kalıyor.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR BELİNLENDİ

Yeni düzenlemeye göre ölüm aylıklarında en düşük ödemeler şu şekilde olacak:

Yüzde 25 hisse oranında dul ve yetim aylığı: 5 bin lira

Yüzde 50 hisse oranında aylık: 10 bin lira

Yüzde 75 hisse oranında aylık: 15 bin lira

Yeni düzenlemeyle SGK prim borçları nedeniyle ölen ebeveynden yüzde 25 hisseyle 5 bin lira aylık alan bir çocuğunun maaşından, aylık bin 250 lira kesinti yapılabilecek. Dul aylığı alan, çocuksuz bir eşin maaşından da 3 bin 750 liraya el konulabilecek.