Emekli ve asgari ücrete gelen zamlar, yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Asgari ücret 28 bin TL seviyesine gelirken, emekli maaşının ise 20 bin TL olacağı açıklandı.
Emekliye 31 bin TL'ye kadar promosyon verilecek
Emekli zamları yurttaşları tatmin etmezken, gözler promosyon tutarlarına çevrildi. 2026 yılı açıklanan yeni kampanyalara göre, emeklilere bazı bankalar 31 bin TL'ye varan promosyon vereceğini açıkladı.
Emekli maaşı enflasyon altında ezilen, maaşı da geçinmek için yeterli olmayan emekliler, gözünü promosyon ücretlerine dikti.
Kamu ve özel bankalar da ocak ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Bazı bankalar promosyon miktarlarını 31 bin TL'ye kadar yükseltti.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emeklilerin promosyon ücreti alabilmesi için, hesabını bir bankadan başka bir bankaya taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu.
Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon miktarı ise emeklinin maaş miktarına göre şekilleniyor. Bankaların açıkladığı promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.
Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İŞ BANKASI
İş Bankası mayıs ayından itibaren emekli promosyon miktarlarında güncellemeye gitti. Banka emekli yurttaşlara vereceği promosyon miktarını alınan maaşın miktarına göre 24 bin TL'ye çıkarttığını duyurdu.
ING BANK
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yukarı çekti. Bankadan yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz” sözleri sarf edildi.
VAKIFBANK
Vakıfbank’ta maaşını bünyesine taşıyan emeklilere 30 bin liraya kadar promoson imkanı sunuyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı veriliyor.
VAKIF KATILIM
Bankadan gerçekleştirilen açıklamada "SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisiyseniz maaşınızı, Vakıf Katılım’a taşıyarak şube ve ATM’lerimizden hızlı ve masrafsız bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca 18.500 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." denildi.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA ise maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor. Bankadan yapılan açıklamada "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.
AKBANK
Akbank da promosyon miktarını 30.000 TL'ye çıkarttı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
QNB
QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın” sözleri sarf edildi.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 sene boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
ICB TÜRKİYE
Banka 2026 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
ALBARAKA TÜRK
Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "25.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada "1 Ocak - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!" ifadelerine yer verildi.
ŞEKERBANK
Banka kampanyasını 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı avantajı şeklinde açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank’ta promosyon fırsatı sizi bekliyor." denildi.
DENİZBANK
DenizBank 27 bin liraya kadar çıkan nakit promosyon vaat ediyor.