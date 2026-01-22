Yeniçağ Gazetesi
Emekliye taban maaş 20 bin lira oldu: Zammın detayları

Emekliye taban maaş 20 bin lira oldu: Zammın detayları

Yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı 20 bin liraya yükseldi. Maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere Hazine desteğiyle fark ödenecek. Dul, yetim ve memur emeklileri için de zam ve fark ödemeleri bu ay hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

Emekliye Taban Maaş 20 Bin Lira Oldu

Yaklaşık 4 milyon emekli için en düşük maaş 20 bin liraya yükseltildi. Maaşı bu tutarın altında olan emeklilerin hesaplarına Hazine desteğiyle fark yatırılacak.

2026 yılının ilk artışıyla SSK emeklileri ayın 26’sına, Bağ-Kur emeklileri ise 28’ine kadar yeni maaşlarını alacak.

Taban Maaş Ne Demek?

Emekliler için uygulanan en düşük aylık sistemi her yıl ocak ve temmuzda belirleniyor. Bu rakamın altında ödeme yapılmıyor; düşük aylık alanlara Hazine desteği sağlanıyor

Kimler Yararlanıyor?

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri
- Vefat eden emeklilerin eş ve çocukları (dul ve yetimler)

Nasıl Uygulanıyor?
Emeklilerin primlerinden oluşan net maaşlarına önce enflasyon zammı, ardından ek ödeme ekleniyor. Çıkan toplam tutar 20 bin TL’nin altında ise fark Hazine tarafından ödeniyor. Bu yılın ilk 6 ayında tüm maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.

Örnek verecek olursak: Kök (net) maaş: 13.000 TL
Ocak zamlı maaş: 14.585 TL
Ek ödeme: 584 TL
Toplam aylık: 15.169 TL
Hazine desteği: 4.831 TL
Bankaya yatacak: 20.000 TL

Net Maaş Nasıl Görülür?
Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını, ek ödemelerini ve varsa Hazine desteğini görebilir.

Bu Ay Taban Maaş Ödemesi Yapılacak mı?
Maaş ödemeleri başladı, ancak 20 bin lira düzenlemesi yetişmedi. Şu anda emeklilere Aralık ayı taban maaşı olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3.119 TL fark, ay içinde ilave olarak yatırılacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca maaşlar 20 bin TL üzerinden ödenecek.

Dul ve Yetim Maaşları

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldığı maaşlar da Ocak ve Temmuz aylarında artırılıyor. Bu yıl:

SSK ve Bağ-Kur kapsamında: %12,19
Emekli Sandığı kapsamında: %18,6

Taban maaş dul ve yetimler için de geçerli. Alınan hisse oranına göre belirlenen tutar, Hazine desteği ile tamamlanıyor.

Memur Emeklileri
Memur emeklileri maaşlarını ay başında aldıkları için zam farkları henüz yansıtılmadı. %18,60 oranındaki farklar bu ay içinde yatırılacak ve Temmuz’a kadar aynı şekilde devam edecek.

Üç ayda bir maaş alanlar:

Ocak: 1 aylık fark
Kasım-Aralık-Ocak: 1 aylık fark
Aralık-Ocak-Şubat: 2 aylık fark
Ocak-Şubat-Mart: 3 aylık fark

Memur emeklilerinde taban maaş uygulanmıyor, çünkü maaşları zaten 20 bin TL’nin üzerinde. Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi ek ödeme dahil 27.772 TL aldı; zam farkı ise en az 5.100 TL olacak.

13 13
