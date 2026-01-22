Emekliye taban maaş 20 bin lira oldu: Zammın detayları

Bu Ay Taban Maaş Ödemesi Yapılacak mı?

Maaş ödemeleri başladı, ancak 20 bin lira düzenlemesi yetişmedi. Şu anda emeklilere Aralık ayı taban maaşı olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3.119 TL fark, ay içinde ilave olarak yatırılacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca maaşlar 20 bin TL üzerinden ödenecek.