Dünyanın en tuhaf meslekleri açıklandı: Bu işleri yapanlar var mı? Uyku testçisinden penguen sayıcıya…

Dünyada bazı meslekler için üniversite diploması ya da özel kurs şart değil; yeter ki sıra dışı bir yeteneğiniz olsun. Uyku testçisinden çikolata tadımcısına, panda bakıcısından profesyonel yas tutucuya kadar uzanan bu tuhaf meslekler, hem şaşırtıyor hem de kıskandırıyor.