Dünyanın en tuhaf meslekleri açıklandı: Bu işleri yapanlar var mı? Uyku testçisinden penguen sayıcıya…

Dünyada bazı meslekler için üniversite diploması ya da özel kurs şart değil; yeter ki sıra dışı bir yeteneğiniz olsun. Uyku testçisinden çikolata tadımcısına, panda bakıcısından profesyonel yas tutucuya kadar uzanan bu tuhaf meslekler, hem şaşırtıyor hem de kıskandırıyor.
UYKU TESTÇİSİ
Otel, yatak, yastık veya uyku ürünleri üreten firmalar adına yeni ürünleri denemek üzere uzun süreler uyur ve konfor, destek, sıcaklık, koku gibi unsurları detaylı rapor eder. Rahat bir uykuyla para kazanmanın en tatlı yollarından biridir; gün boyu yatakta vakit geçirmek birçok kişi için rüya gibi görünse de objektif analiz yeteneği ve uyku düzeni disiplini şarttır.