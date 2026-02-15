Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yoğunluk yaşadı. Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında gösterilen merkezde, güneşli hava ziyaretçi sayısını artırdı.

İç Anadolu’nun “zirvesi” olarak anılan Erciyes Dağı’nda kayakseverler pistleri doldurdu. Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılarındaki tesislerde gün boyu hareketlilik gözlendi.

KAYAK, SNOWBOARD VE MANZARA KEYFİ

Yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparken, bazı aileler çocuklarıyla kızakla kaydı.

Gondol seferlerine katılan ziyaretçiler ise zirveden manzarayı izleyerek hafta sonunun tadını çıkardı.