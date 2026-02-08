Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası’nda 17. Petranboard Kayak Şenliği coşkuyla düzenlendi.

İkizdere Kaymakamlığı ile İkizdere Belediyesi’nin desteğiyle 2 bin 200 metre rakımlı yaylada gerçekleştirilen etkinlikte, kadın ve erkek kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Yöre halkının “petranboard” ya da “lazboard” olarak adlandırdığı tahtalarla kaymak için yaylaya gelen sporcular, 150 metrelik pistte heyecanlı anlar yaşadı.

Bazı katılımcıların dengelerini kaybederek düştüğü gözlenirken, yaylaya gelen ziyaretçiler horon tepti ve eğlenceye katıldı.

Etkinlikte naylon poşet ve çeşitli kayak ekipmanlarıyla kaymaya çalışan vatandaşlar da dikkat çekti.

İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, şenlikteki konuşmasında Petranboard’ın kadim bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını ifade eden Yaylacı, şunları kaydetti:

“Petranboard’ın coğrafi işaret tescili ve korunması için hazırlıklara başladık. Ardından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması amacıyla girişimlerde bulunacağız. Gelecek yıl daha güçlü bir organizasyon ve ürün tanıtımı için burada müze odalı bir köy konağı inşa edeceğiz.”

Yarışmacılardan Havvanur Eskikan, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

“Amaç zaten yarışmak değil, eğlenmekti. Çok eğlendim. Elenmeseydim yine yarışırdım. Üçüncü oldum.”

Pınar Sarı ise yarışın zorlayıcı olduğunu ancak bitirdiğini ifade etti.