Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar'ın acı günü: Babası Vedat Yıldırımlar'ı kaybetti

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar babası Vedat Yıldırımlar’ı kaybetti. 14 Şubat’ta sonsuzluğa uğurlanan babasına doğum gününde duygusal bir veda mesajı yayımladı: “İyi ki benim babam olmuşsun… Seni çok seviyorum.”Hande Karacan
Yaprak Dökümü dizisinde “Fikret” karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Bennu Yıldırımlar, babasının acısını yaşadı.
Vedat Yıldırımlar 14 Şubat Cumartesi günü aramızdan ayrıldı. Ünlü oyuncu, babasının vefatını bugün Instagram’da yaptığı paylaşımla duyurdu.
"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için... Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin.
14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden gelen Yıldırımlar, Erenköy Kız Lisesi'ni 1986'da bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Ayrıca Londra'da Westminster Adult Education Institute'te drama eğitimi aldı.
Kariyerine tiyatroyla başlayan sanatçı, 1988'den beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapıyor. Klasik ve çağdaş pek çok oyunda rol aldı (örneğin: Üç Kızkardeş, Saygılı Yosma, III. Richard, Dar Ayakkabıyla Yaşamak).
Televizyonda geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan roller:
Süper Baba dizisindeki Elif (1997'de büyük çıkış),
Yaprak Dökümü'ndeki sabırlı ve unutulmaz Fikret karakteri,
Umutsuz Ev Kadınları'ndaki Nermin,
Gönül İşleri'ndeki Servet,
Kadın dizisindeki Hatice,
Son dönemde Kuruluş: Orhan'daki Malhun Hatun gibi tarihi roller.
Sinema filmlerinde de yer aldı: Ağrı'ya Dönüş (1994'te umut vadeden oyuncu ödülü), Ahlat Ağacı, The Net 2.0 vb.
Birçok ödül sahibi olan Bennu Yıldırımlar, 1995'ten beri oyuncu Bülent Emin Yarar ile evli ve Ada adlı bir kızı var.