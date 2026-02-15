Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar'ın acı günü: Babası Vedat Yıldırımlar'ı kaybetti

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."