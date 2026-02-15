Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
30 liralık oynadı 15 milyon liralık ikramiye kazandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir vatandaş, Milli Piyango’nun yeni şans oyunu ‘Hızlı On’u oynadı. 30 liralık bir oyun oynayan talihli 15 milyon lira kazandı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir vatandaş, Milli Piyango’nun yeni şans oyunu ‘Hızlı On’u oynadı. 30 liralık bir oyun oynayan talihli 15 milyon lira kazandı.

Vatandaş, her 5 dakikada bir çekilişi gerçekleşen ve en yüksek ikramiyesi 25 milyon lira olan Hızlı On’da, 30 liralık oynadığı kolonların bir tanesinde 10’da 10 doğru bilerek 15 milyon liralık ikramiyeyi kazandı.

Okyanus Tekel’in sahibi Gökhan Gümüş, Okyanus Tekel’i 3 senedir işlettiğini fakat dükkanın 25 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, “Bölgemizde insanların tercih ettiği bir dükkan olarak kabul edilir ve müşteri diliyle ‘şanslı bir bayi’ olarak bilinmektedir" sözlerini sarf etti.

“Yeni çıkan oyunumuz ‘Hızlı On’ çok rağbet görüyor” diyen Gümüş, yaz aylarından beri güzel ikramiyeler dağıtıldığını, ocak ayının 27’sinde de bir ikramiye kazandırdıklarını belirtti.

‘ŞANSIMI DENİYORUM’

Milli Piyango bayisinde şans oyunları oynayan vatandaşlardan biri olan 70 yaşındaki Mehmet Er ise “Emekliyim. Şans oyunlarını zaman zaman oynuyorum. 15 milyon liranın birine çıktığına sevindim, bana da çıksın isterim, şansımı deniyorum. Çıkarsa oğluma hemen bir ev alırım. Çünkü yakında oğlumu evlendireceğim. Emekliyim. Kendime göre hayallerim var" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
