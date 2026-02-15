30 liralık oynadı 15 milyon liralık ikramiye kazandı

‘ŞANSIMI DENİYORUM’

Milli Piyango bayisinde şans oyunları oynayan vatandaşlardan biri olan 70 yaşındaki Mehmet Er ise “Emekliyim. Şans oyunlarını zaman zaman oynuyorum. 15 milyon liranın birine çıktığına sevindim, bana da çıksın isterim, şansımı deniyorum. Çıkarsa oğluma hemen bir ev alırım. Çünkü yakında oğlumu evlendireceğim. Emekliyim. Kendime göre hayallerim var" dedi.