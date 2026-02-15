Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılında düzenlenen operasyonlar kapsamında, toplam 51 olayda 85 bin 342 kaçak canlı hayvanın ele geçirildiği, söz konusu kaçak girişimlerin toplam maddi değerinin 32 milyon 578 bin 416 lira olarak hesaplandığı duyuruldu.

Açıklamada, yakalamaların büyük bölümünün kara sınır gümrük kapılarında gerçekleştiği ifade edilerek şunlar denildi:

"Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 lira olmuştur. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 lira değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Operasyonlarda, on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, hayvanların veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edildiği, düzenlenen raporlar doğrultusunda Bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslimatının yapıldığı fa ifade edildi.