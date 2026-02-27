Kayseri’de önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağışı, sis ve tipi sebebiyle çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI
Karayolları ve jandarma ekipleri, mahsur kalma ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yolu ulaşıma kapatırken, Hisarcık Mahallesi mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor.
Bölgede kar yağışının devam ettiği, ekiplerin ise yol güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.