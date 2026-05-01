Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında ittifak tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelme ihtimaline net bir dille karşı çıkarak bu konudaki kararlarının değişmeyeceğini ifade etti.

Buna karşın, benzer seçmen tabanına sahip partilerle olası temasların tamamen dışlanmadığını belirten Erbakan, Saadet Partisi ve diğer bazı siyasi oluşumlarla kurulabilecek birlikteliklerin “üçüncü bir yol” oluşturabileceğini dile getirdi. Ancak bu durumun aktif bir ittifak arayışı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Partisinin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erbakan, son yerel seçimlerde elde edilen sonuçlar ve artan üye sayısına dikkat çekerek yüzde 8-10 bandında bir destek potansiyeline ulaştıklarını savundu. Hedeflerinin ise bu oranı daha da yukarı taşımak olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarının sahadaki gerçekliği yansıtmadığını öne süren Erbakan, partilerinin seçim performansının kamuoyu araştırmalarının üzerinde olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Erbakan, bu konuda herhangi bir resmi temas ya da uzlaşının bulunmadığını belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile adı geçen olası blok iddialarına da açıklık getiren Erbakan, bu yönde kendilerine ulaşmış somut bir teklif olmadığını ve uzun süredir doğrudan bir temas kurulmadığını ifade etti.

Erbakan, sözlerini Cumhur İttifakı ile ilgili net mesajla tamamladı: Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu yapıya yeniden dahil olmayacaklarını ve seçimlere kendi güçleriyle girme eğiliminde olduklarını vurguladı.