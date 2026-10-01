Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen sıkı takip ve titiz çalışmalar sonucunda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Erbaa ilçesinde operasyon düzenlendi.
4 şüpheli şahsa yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda;
* 4 adet cep telefonu,
* 1 adet laptop,
* 3 adet çek,
* 22 adet senet,
* 4 adet sözleşme belgesi,
* 1 adet banka dekontu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca 71,5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.