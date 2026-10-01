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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen sıkı takip ve titiz çalışmalar sonucunda, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Erbaa ilçesinde operasyon düzenlendi.

4 şüpheli şahsa yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda;

* 4 adet cep telefonu,

* 1 adet laptop,

* 3 adet çek,

* 22 adet senet,

* 4 adet sözleşme belgesi,

* 1 adet banka dekontu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca 71,5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.