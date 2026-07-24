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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında durdurulan cam yüklü iki tırda saklanan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, iki ayrı tırın dorsesinde gizlenen Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, iki tır sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.