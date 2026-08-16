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Kaynak: İHA

Samsun’un Asarcık ilçesinde bu yıl 76’ncısı düzenlenen Asarcık Kemerli Güreşleri, er meydanında büyük bir heyecana sahne oldu.

Günün merakla beklenen final müsabakasında, tecrübeli başpehlivan Orhan Okulu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Erkan Taş karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve kıyasıya geçen mücadelede rakibine üstünlük sağlayan Orhan Okulu, Erkan Taş’ı mağlup ederek başpehlivan unvanını ve altın kemeri kazanmayı başardı.

76 yıllık geleneğin yaşatıldığı organizasyona yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 20'si başpehlivan olmak üzere toplam 300 güreşçi, farklı boylarda düzenlenen müsabakalarda er meydanında mücadele etti.

Günün final müsabakasında Orhan Okulu ile Erkan Taş karşı karşıya geldi.

Rakibini mağlup eden Orhan Okulu başpehlivanlığı elde ederken, Erkan Taş ikinci, Yusuf Can Zeybek ile Kemal Şahin ise üçüncü oldu.

Güreş ağalığı ihalesinde ise 9 milyon TL bedelle Asarcıklı iş insanı Şerif Koral ağalığı kazandı. Koral, kendisine verilen ağalık koçunu Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, 76 yıllık geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Organizasyona Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Milletvekili Dr. Murat Çam, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.