Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu

Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesi tamamlandı. Mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü, 46 milyon 666 bin 666 liralık teklif vererek ihaleyi kazandı.

Kaynak: AA
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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 1

Sarayiçi Er Meydanı'nda, başpehlivanlık yarı final müsabakaları öncesinde 666. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi gerçekleştirildi.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 2

Ağalığın simgesi kabul edilen koçu almak amacıyla düzenlenen ihaleye mevcut ağa Ufuk Özünlü katılarak en yüksek teklifi sundu.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 3

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ihaleyi "41 kere maşallah" diyerek 41 milyon liradan açtı. Tek aday olan Özünlü 46 milyon 666 bin 666 lira teklif verdi. Gencan "hayırlı olsun" diyerek gelecek yılın ağası olarak mevcut ağa Özünlü'yü ilan etti.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 4

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını yeniden kazanan Ufuk Özünlü, zaman zaman eleştirilere neden olan "modernize ağa kıyafetiyle" çayıra indi, davul-zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 5

Özünlü'ye Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile geçmiş dönem güreş ağaları eşlik etti.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 6

Özünlü'ye daha sonra Gencan ve Türkiş tarafından üst üste üçüncü kez ağa olması nedeniyle daimi altın kemer takıldı.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 7

SARAYİÇİ ER MEYDANI'NDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ağalık ihalesinin ardından güreşlerde görev yapan hakemlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde er meydanında dolaştırıldı.

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Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu - Resim: 8

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı tribünlerdeki seyirciler, Türk bayrağını ayakta selamladı.

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