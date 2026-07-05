Er meydanında rekor bedel: Kırkpınar’ın 666. Ağası belli oldu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ihaleyi "41 kere maşallah" diyerek 41 milyon liradan açtı. Tek aday olan Özünlü 46 milyon 666 bin 666 lira teklif verdi. Gencan "hayırlı olsun" diyerek gelecek yılın ağası olarak mevcut ağa Özünlü'yü ilan etti.