Jeffrey Epstein'ın karanlık geçmişiyle tanınan ve ABD Virjin Adaları'nda bulunan "Little St. James" adası, bu kez adaya gizlice girenlerin (trespasser) yaşadığı korkunç olaylarla gündemde. Adayı 2023 yılında tatil köyü yapmak amacıyla satın alan milyarder Stephen Deckoff'un çalışanları ile adanın gizemini çözmek isteyen kişiler arasında şiddet dolu arbedeler yaşandığı ortaya çıktı.

Karar’dan Feyza Nur Çakıroğlu’nun derlediği habere göre, Memphis'te yaşayan 44 yaşındaki Benjamin Owen ve beraberindeki iki kişi, seks ticareti mağdurlarına dikkat çekmek amacıyla 25 Nisan'da adaya gizlice ayak bastı. Ancak Owen'ın iddiasına göre, adaya ulaştıktan kısa bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Yaşadığı dehşeti Amerikan basınına anlatan Owen, güvenlik görevlilerinin ayak bileklerini, dizlerini ve bileklerini arkadan koli bandı ve plastik kelepçelerle bağlayarak kendisini "zindan" adını verdiği karanlık, aşırı sıcak bir odaya fırlattıklarını söyledi. Gözleri bağlanan ve sıcaktan öleceğini düşünen Owen, saatler sonra Virjin Adaları polisinin kapıyı kırıp içeri girmesiyle kurtarıldığını ve ardından "haneye tecavüz" suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.

EPSTEİN'IN ESKİ YÖNETİCİSİ HÂLÂ ADADA: GÖZALTI KARARI

Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise Owen'ı alıkoyan ekibin başında bulunan kadının kimliğiydi. Polis kayıtlarına göre, Owen'ın gözlerinin bağlanması talimatını veren kişi, Epstein'ın onlarca yıl mülk yöneticiliğini yapan ve adanın yeni sahibi için de çalışmaya devam eden Ann Rodriquez'di.

Rodriquez, Owen olayından bir gün sonra (26 Nisan), 1 Mart'ta yaşanan ve benzerlikler taşıyan başka bir olay nedeniyle tutuklandı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP SİLAH ÇEKTİLER

1 Mart'ta yaşanan söz konusu olayda, belgesel çekmek için drone uçuran Eloi ve Marcel Gil Sancho kardeşler, drone'larını almak için adaya yaklaştıklarında adeta bir kabus yaşadı. Polis raporlarına göre, Rodriquez ve ekibi botla kardeşleri kovaladı. Rodriquez'in elinde Glock marka bir tabanca olduğu, kardeşlerden birini silah zoruyla diz çöktürüp ellerini başının arkasına bağlattığı iddia edildi. Adaya girenlerden birinin daha sonra Sahil Güvenlik tarafından bir botun içinde elleri ayakları bağlanmış ve çırılçıplak soyulmuş halde bulunduğu kayıtlara geçti. Rodriquez, bu olay nedeniyle "alıkoyma, adam kaçırma ve üçüncü derece saldırı" suçlamalarıyla tutuklandı.

AMAÇLARI EPSTEİN'IN ADASI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ TOPLAMAK

Owen, Ryan Dalton ve dava dosyasında “John Doe 1” olarak geçen bir kişiyle birlikte Jeffrey Epstein’a ait Little St. James Adası’na gitme planını haftalar öncesinden yaptıklarını anlattı. Epstein’ın hâlâ hayatta olduğuna dair internette dolaşan iddialara inanan Dalton’un, bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla bir kitlesel fonlama kampanyası başlattığı belirtildi.

Üçlü, Epstein ve çevresine dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla adayı ziyaret etmeyi planladıklarını söylerken, girişimden önceki gece St. Thomas’taki bir Airbnb’de buluştuklarını aktardı.

CBS News’e konuşan Owen ise geçmişte 19 kez hafif suçtan hüküm giydiğini ve eski bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Owen, ziyaret amaçlarından birinin de Memphis merkezli “We Fight Monsters” adlı sivil toplum girişimi adına adaya bayrak dikmek olduğunu ifade etti. Kuruluşun bağımlılar, cinsel istismar mağdurları ve evsiz gazilere yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

YENİ SAHİBİNDEN ZİYARETÇİLERE DAVA: "İNTERNET ŞÖHRETİ PEŞİNDELER"

Adanın yeni sahibi Stephen Deckoff'un şirketi ise adaya giren kişilere karşı tazminat davası açtı. Şirket, Owen ve arkadaşlarını Epstein'ın şöhretinden maddi çıkar sağlamaya çalışan "internet şöhreti arayanlar" ve "komplo teorisyenleri" olarak nitelendirdi. Owen'ın arkadaşı Ryan Dalton'un, çürütülmüş olmasına rağmen "Epstein'ın hâlâ hayatta ve adada saklanıyor olabileceği" teorisine inandığı ve bu amaçla kitle fonlaması yaptığı belirtildi.

Milyarder Deckoff'un sözcüsü ise yaptığı açıklamada, mülke izinsiz girişlerde endişe verici bir artış olduğunu belirterek, “Plajın ötesine geçerek mülke girmek veya adadaki yapılara zarar vermek açık bir kanun ihlalidir ve istisnasız olarak bu şekilde muamele görecektir” dedi.

Maddi ve manevi karanlık bir geçmişi olan Little St. James adasında adaleti kendi yöntemleriyle arayanlarla, mülklerini korumak için orantısız güç kullandığı iddia edilen ada personeli arasındaki bu hukuki savaşın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.