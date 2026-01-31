ABD Adalet Bakanlığı, büyük bir cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının merkezinde yer alan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler yayınladı. ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı karar ile dosyaların açıklanmasının zorunlu kılınmasının ardından en fazla sayıda belge, görüntü ve video cuma günü yayınlandı. Üç milyon sayfa belge ve yazışma, 180 bin görüntü ve 2 bin videonun içinde tanık ifadeleri, FBI’nın soruşturma notları ve çok sayıda yazışma yer alıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, bazıları 10 yılı aşkın süreye uzanan yazışmalarda dünya liderlerinin de adı geçiyor. Açıklanan belgelerde en çok adı geçen isim ise ABD Başkanı Trump oldu.

Açıklanan belgeler arasında Ulusal Tehdit Operasyon Merkezi ihbar hattına gelen aramalarda Trump hakkında dile getirilen iddiaların yer aldığı bir liste de bulunuyor. Bu iddiaların birçoğunun, ajansa ulaşan doğrulanmamış ihbarlara dayandığı ve destekleyici kanıt olmaksızın yapıldığı görülüyor.

Listede Trump, Epstein ve diğer yüksek profilli isimler hakkında çok sayıda cinsel istismar iddiası yer alıyor.

Cuma günü yayınlanan bir FBI iç yazışmasına göre, Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri FBI'a, Epstein'ın uzun süredir ortağı olan Ghislaine Maxwell'in bir partide kendisini Donald Trump'a "tanıttığını" ve "müsait" olduğunu ima ettiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan ve Başkan Trump’a yönelik gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içermektedir” dedi.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI EPSTEIN’IN EVİNDE KALDI

Açıklanan yazışmalara göre, İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel, Jeffrey Epstein'e ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladı.

Barak daha önce Epstein ile kişisel ilişkisi olduğunu kabul etmiş, ancak hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını veya katılmadığını söylemişti.

Öte yandan Epstein’ın asistanı Groff, Epstein ve Barak’ın eşi Priel arasındaki bazı yazışmalarda sık sık Barak ailesinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine dair yazıştıklarını ve kendisiyle Epstein arasında görüşmeler ayarladıkları görüldü.

BAŞKA HANGİ DÜNYA LİDERLERİNİN İSİMLERİ VAR?

ABD’nin açıkladığı Epstein belgelerinde adı geçen dünya liderleri Trump ve Barak’tan ibaret değil. ABD basınında çıkan haberlere göre, belgelerde Epstein’ın Avrupa ve Orta Doğu’daki bakanlar, büyükelçiler gibi üst düzey isimlerle ilişkilerinin olduğu gözler önüne serildi.

Epstein’ın kendi siyasal nüfusunu kullanarak ABD’li muhafazakar siyasi stratejist Stephen Bannon’ın bazı liderler ile görüşmesini kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Belgelerde Epstein’ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland ve Slovak siyasetçi Miroslav Lajcak ile yazışmalar yer aldı.

Epstein’ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile mesajlaşmasında kadınlar hakkında şakalaşmaları dikkat çekti.

Öte yandan Epstein’ın ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile kurduğu temas da dikkat çekti. Lutnick daha önce 2005 yılından sonra Epstein ile vakit geçirdiğini reddetmişti. Ancak aralarındaki e-posta yazışmaları, daha önce bilindiğinden daha yakın bir ilişkiyi yansıtıyor. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Lutnick'in Epstein ile "sınırlı etkileşimleri" olduğunu belirtti.