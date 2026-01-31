Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi…

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi…

Uzun süredir takımsız olan Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktör yeşil sahalara geri dönüş yapacak. Son dakika olarak duyurdular. İşte Fatih Terim’in imza atacağı takım…

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 1

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 2

Başarılı teknik adam yeşil sahalara dönüş yapıyor.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 3

FATİH TERİM YEŞİL SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

72 yaşındaki teknik direktörün, eski çalıştırdığı takım olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’a geri döneceği ifade edildi.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 4

Arabistan ekibinin Terim’e tekrardan ikinci bir şans vermek istediği kaydedildi.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 5

Al Shabab'ın mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırması halinde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planladığı vurgulandı.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 6

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al Shabab'da görev aldı.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 7

GALATASARAY’LA UEFA KUPASINI KALDIRDI

Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi… - Resim: 8

Gelen son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşacağız...

Kaynak: Spor Servisi
