Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ve beklenen imzayı atıyor: Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor, işte yeni adresi…
Uzun süredir takımsız olan Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik direktör yeşil sahalara geri dönüş yapacak. Son dakika olarak duyurdular. İşte Fatih Terim’in imza atacağı takım…Derleyen: Furkan Çelik
Başarılı teknik adam yeşil sahalara dönüş yapıyor.
FATİH TERİM YEŞİL SAHALARA GERİ DÖNÜYOR
72 yaşındaki teknik direktörün, eski çalıştırdığı takım olan Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’a geri döneceği ifade edildi.
Arabistan ekibinin Terim’e tekrardan ikinci bir şans vermek istediği kaydedildi.
Al Shabab'ın mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırması halinde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planladığı vurgulandı.
Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al Shabab'da görev aldı.
GALATASARAY’LA UEFA KUPASINI KALDIRDI
Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
